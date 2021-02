Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Montag 321 neue Corona-Infektionen registriert. Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 93.337 (Stand: 14.10 Uhr), wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Aktuell sind demnach 11.541 Menschen im Land mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Die Anzahl der Patienten, die mit oder an Covid-19 starben, stieg um 42 auf 2571.

In der Pfalz gibt es gegenüber dem Vortag 115 neu gemeldete Infektionen. Damit erhöhte sich die Anzahl aller seit Beginn der Pandemie gemeldeten Fälle auf 35.001. Die Anzahl der mit oder an Corona Verstorbenen erhöhte sich um 25 auf nun 1105. Die als genesen geltenden Fälle erhöhten sich um 165 auf 29.411. Aktuell infiziert sind laut Landesstatistik 4485 Pfälzer.

Sieben-Tage-Inzidenz: 81,4

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz – also die Anzahl der Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen – lag bei 81,4 und damit unter dem Wert der Vorwoche (100,2). Kurz vor Weihnachten gab es den Höchststand mit 170,4 am 21. Dezember.

Die höchste Inzidenz gibt es aktuell in der pfälzischen Stadt Frankenthal mit 133,3. Danach folgen die Stadt Koblenz (130,6), der Kreis Bad Kreuznach (130,1) und der Kreis Birkenfeld (129,7). In der Pfalz liegen fünf der 16 Kommunen über einer Inzidenz von 100. Allerdings liegen landesweit lediglich sechs Kommunen unter der Inzidenz-Schwelle von 50, am niedrigsten ist der Wert in der Stadt Trier mit 26,0. In der Pfalz liegen nur die Stadt Zweibrücken (29,2) und der Kreis Kusel (42,7) unter der Schwelle von 50.

Die Entwicklung des Inzidenzwerts in Rheinland-Pfalz und in den einzelnen Pfälzer Kreisen zeigt folgende Grafik. Im aufklappbaren Menü können Sie verschiedene Städte und Kreise auswählen:

Die Inzidenzwerte der Pfälzer Kreise und Städte am Donnerstag im Vergleich (interaktive Grafik):

Intensivregister

Innerhalb von 24 Stunden wurden 60 Covid-19-Patienten neu in eines der rheinland-pfälzischen Krankenhäuser gebracht. Von 182 Covid-19-Patienten, die aktuell auf Intensivstationen behandelt werden, müssen 91 Patienten beatmet werden, wie aus Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Montag hervorgeht.

Impfzahlen

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts haben 159.127 Menschen in Rheinland-Pfälzer bis Sonntag, 10 Uhr, eine Impfung erhalten. Das sind 1344 mehr als am Samstag. Davon sind 141.500 Erstimpfungen und 17.627 Zweitimpfungen.

Quelle und Hinweise

Die aktuellen Corona-Zahlen werden jeden Tag vom rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium aktualisiert und bereitgestellt. Auf dieser Grundlage aktualisiert die Redaktion täglich die Corona-Karten für die Pfalz. Wie das Ministerium auf seiner Internetseite informiert, entsprechen die Zahlen den laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz, die über die Meldesoftware des Robert Koch-Instituts (RKI) gesammelt werden. Die Fälle in Rheinland-Pfalz werden von den jeweiligen Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Die Zahlen beinhalten keine Schätzung der Dunkelziffer (nicht erkannte oder bestätigte Corona-Fälle).

Zahlen-Schwankungen: Hin und wieder kommt es laut der Pressestelle des Gesundheitsministeriums vor, dass die Gesundheitsämter Zahlen vom Vortag korrigieren müssen, weil eine Person zunächst einer falschen Stadt oder einem falschen Landkreis zugeordnet war. Deswegen kann es passieren, dass eine bestimmte Zahl niedriger als am Vortag ist. Auch am Wochenende werden nicht immer alle aktuellen Fallzahlen gemeldet.