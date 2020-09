Die Weinernte des Jahrgangs 2020 wird in der Pfalz überdurchschnittlich ausfallen: In diesem zweitgrößten Weinanbaugebiet Deutschlands wird mit 2,4 Millionen Hektolitern gerechnet, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Freitag mit. Damit werde der Durchschnitt der Jahre 2010 bis 2019 von 2,2 Millionen Hektolitern deutlich übertroffen. Mit einer erwarteten Erntemenge von fast 2,5 Millionen Hektolitern, die dem langjährigen Vergleichswert entspreche, rangiere das Anbaugebiet Rheinhessen aber weiter auf Platz 1.

Landesweit sechs Millionen Hektoliter

Bezogen auf ganz Rheinland-Pfalz rechnet das Landesamt mit rund sechs Millionen Hektolitern Wein. Bei einem ähnlich heiß-trockenen Witterungsverlauf wie 2019 seien im laufenden Jahr die Niederschläge im Juni ausschlaggebend für die überdurchschnittliche Erntemenge gewesen. Zum Vergleich: In den Jahren 2010 bis 2019 wurden in Rheinland-Pfalz im Jahresdurchschnitt 5,8 Millionen Hektoliter Rebensaft erzeugt. Mit landesweit fast 1,5 Millionen Hektolitern wird die Erntemenge der wichtigsten Sorte Riesling um knapp 22 Prozent über der des Vorjahres liegen.