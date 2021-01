In der Pfalz gibt es seit Dienstag 235 neue Infektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2. Das geht aus den Daten hervor, die das Landesuntersuchungsamt (LUA) am Dienstag um 14.10 Uhr auf seiner Internetseite veröffentlicht hat.

Damit wurden seit Beginn der Pandemie 34.132 Infektionen in der Pfalz gezählt. 1732 Menschen wurden laut den LUA-Daten ins Krankenhaus gebracht, 27.913 gelten als genesen. 5191 Pfälzerinnen und Pfälzer sind aktuell infiziert. 17 neue Todesfälle sind außerdem im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion, die die Krankheit Covid-19 auslösen kann, dokumentiert; damit sind seit Februar 2020 1028 Menschen in der Pfalz an Covid-19 gestorben. Die neu registrierten Todesfälle verteilen sich wie folgt: Fünf Tote in Ludwigshafen, jeweils drei Tote im Donnersbergkreis und in der Stadt Kaiserslautern und zwei Tote im Kreis Südliche Weinstraße. Jeweils ein neuer Todesfall ist im Kreis Germersheim, in Landau, in Neustadt, in Pirmasens und im Kreis Südwestpfalz registriert worden. Einen Todesfall weniger in der Statistik verzeichnet der Kreis Bad Dürkheim.

Die neuen Infektionen nach Städten und Landkreisen:

Kreis Bad Dürkheim 37

Rhein-Pfalz-Kreis 33

Kaiserslautern 23

Ludwigshafen 21

Kreis Südliche Weinstraße 21

Kreis Kaiserslautern 15

Neustadt 15

Kreis Germersheim 14

Frankenthal 10

Kreis Südwestpfalz 10

Speyer 10

Kusel 7

Donnersbergkreis 7

Zweibrücken 5

Landau 4

Pirmasens 3

Die Gesundheitsämter in ganz Rheinland-Pfalz haben 667 neue Corona-Infektionen registriert, das macht 91.077 laborbestätigte Infektionen seit Beginn der Pandemie. 13.305 Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer sind aktuell infiziert. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind, stieg laut den LUA-Daten um 37 auf 2417. Laut Mitteilung des Mainzer Gesundheitsministeriums werden derzeit landesweit 4968 Menschen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt.

R-Wert über dem Bundesdurchschnitt

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, lag am Mittwoch für ganz Rheinland-Pfalz bei 90. In Frankenthal (137,4), Landau (117,3) und dem Kreis Bad Dürkheim (116,8) ist sie pfalzweit am höchsten, landesweit höher liegen nur der Kreis Birkenfeld (205,1) sowie die Städte Neuwied (129,6) und Worms (129,3). Zweibrücken (43) und der Kreis Südwestpfalz (49) befinden sich derzeit unter 50 und haben damit pfalzweit den niedrigsten Wert. Darunter liegen landesweit nur der Kreis Trier-Saarburg (39,5) und Trier (42,1).

Das RKI schätzt laut dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium die 7-Tages-Reproduktionszahl – auch R-Wert genannt – für Rheinland-Pfalz auf 0,94. Der Bundesdurchschnitt liege demnach bei 0,88. Ein R-Wert von 1 bedeutet, dass eine infizierte Person im Schnitt eine weitere ansteckt.