Das rheinland-pfälzische Landesuntersuchungsamt hat am Samstag im Vergleich zum Freitag 544 neue Infektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 gemeldet (Stand: 11.10 Uhr). Das sind 73.921 Fälle seit Beginn der Pandemie; 54.091 Menschen gelten als genesen, 1119 mehr als am Vortag. Die Anzahl der im Zusammenhang mit einer Infektion Verstorbenen erhöht sich um 13 auf 1466.

In der Pfalz gibt es gegenüber dem Vortag 199 neu gemeldete Infektionen. Damit erhöht sich die Anzahl aller seit Beginn der Pandemie gemeldeten Fälle auf 27.678. Die Anzahl der Todesfälle erhöht sich um drei auf nun 590. Die als genesen geltenden Fälle erhöhen sich um 443 auf 19.644.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Anzahl der Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, lag am Samstag in ganz Rheinland-Pfalz bei 118,6. Den höchsten Wert in der Pfalz gibt es in Speyer 267,0. Danach folgen Pirmasens (228,7), Ludwigshafen (188,1) und der Rhein-Pfalz-Kreis (185,6). Am niedrigsten ist die Inzidenz in der Pfalz im Landkreis Kusel mit 61,2. Es folgen Zweibrücken (73,1) und der Donnersbergkreis (75,7).