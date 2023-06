Der Chemiekonzern BASF mit Stammsitz in Ludwigshafen hat an seinem Standort Schwarzheide in der Lausitz ein Zentrum für die Produktion von Materialien für Lithium-Ionen-Batterien und Batterierecycling eröffnet.

Hier lesen Sie einen ausführlichen Beitrag über das neue Batterie-Zentrum der BASF und dessen Bedeutung.