Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Freitag 450 neue Corona-Infektionen registriert. Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 95.227 (Stand: 14.10 Uhr), wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Aktuell sind demnach 10.924 Menschen in Rheinland-Pfalz mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert – der niedrigste Stand seit dem 5. November. Die Anzahl der Patienten, die mit oder an Covid-19 starben, stieg um 35 auf 2718.

In der Pfalz gibt es am Freitag gegenüber dem Vortag 164 neu gemeldete Infektionen. Damit erhöhte sich die Anzahl aller seit Beginn der Pandemie gemeldeten Fälle auf 35.718. Die Anzahl der mit oder an Corona verstorbenen erhöhte sich um elf auf nun 1165. Je drei neue Todesfälle wurden im Donnersbergkreis und in der Stadt Speyer verzeichnet, zwei im Kreis Bad Dürkheim und jeweils einer in der Stadt Kaiserslautern, im Kreis Kusel und im Rhein-Pfalz-Kreis. Die als genesen geltenden Fälle erhöhten sich um 295 auf 30.406. Aktuell infiziert sind laut Landesstatistik 4136 Pfälzer.

Die Corona-Zahlen für einzelne Pfälzer Kreise und kreisfreie Städte zeigt die folgende interaktive Grafik. Zum Abrufen der Informationen einfach auf das entsprechende Gebiet in der Karte klicken.

Sieben-Tage-Inzidenz: 65,6

Die Zunahme von Corona-Infektionen und -Sterbefällen in Rheinland-Pfalz hat sich die vierte Woche in Folge abgeschwächt. In der jetzt ausklingenden Woche bis Freitag nahm die Anzahl der Infektionen um 3,1 Prozent, die der Todesfälle um 8,6 Prozent zu, wie aus Daten des Landesuntersuchungsamts vom Freitag hervorgeht.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz – also die Anzahl der Neuinfektionen in den zurückliegenden sieben Tagen und bezogen auf 100.000 Einwohner – sank auf 65,5. Das ist der niedrigste Wert seit dem 25. Oktober. Vor einer Woche waren es noch 84,7. Am schnellsten hatte sich die Pandemie kurz vor Weihnachten ausgebreitet, mit einer Inzidenz von 170,4 am 21. Dezember.

Am höchsten war die Inzidenz im Rhein-Hunsrück-Kreis (106,6) und im Kreis Birkenfeld (106,2). Zehn der 24 Kreise und zwölf Städte sind unter der Inzidenz-Schwelle von 50, darunter auch die Landeshauptstadt Mainz (49,9). Außer im Kreis Kaiserslautern (104) liegen die Inzidenz-Werte in allen pfälzischen Kommunen derzeit unter 100. Am niedrigsten ist der Wert in der Stadt Zweibrücken mit 14,6.

Die Entwicklung des Inzidenzwerts in Rheinland-Pfalz und in den einzelnen Pfälzer Kreisen zeigt folgende Grafik. Im aufklappbaren Menü können Sie verschiedene Städte und Kreise auswählen:

Die Inzidenzwerte der Pfälzer Kreise und Städte am Freitag im Vergleich (interaktive Grafik):

Intensivregister

Innerhalb von 24 Stunden wurden 116 Covid-19-Patienten neu in eines der rheinland-pfälzischen Krankenhäuser gebracht. Von 182 Covid-19-Patienten, die aktuell auf Intensivstationen behandelt werden, müssen 86 Patienten beatmet werden, wie aus Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Freitag hervorgeht.

Impfzahlen

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts haben 144.633 Menschen in Rheinland-Pfalz bis Freitag, 10 Uhr, eine erste Impfung erhalten. Das sind 558 mehr als am Vortag. Eine zweite Spritze mit Impfstoff haben 43.009 Menschen im Land erhalten, 7002 mehr als am Vortag. Somit wurden bis Freitagvormittag 187.642 Impfstoffdosen verabreicht.