Die seit dem 13. Januar in Worms gültige Einschränkung des Bewegungsradius’ auf 15 Kilometer wird aufgrund des deutlich gefallenen Inzidenzwertes aufgehoben. Das teilte die Stadt Worms am Freitag mit. Die neue Allgemeinverfügung tritt am 23. Januar, 0 Uhr, in Kraft. Ab dann ist die 15-Kilometer-Regel Geschichte. Laut Landesstatistik lag der Inzidenzwert am Freitag bei 142,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche.

Die nächtlichen Ausgangssperren bleiben dagegen weiter bestehen: Zwischen 21 und 5 Uhr darf sich niemand, der in Worms wohnt, außerhalb seiner Wohnung aufhalten. Auch Menschen, die nicht in Worms wohnen, dürfen sich in dieser Zeit nicht im Stadtgebiet aufhalten. Zu den Ausnahmen gehören berufliche Tätigkeiten, der Besuch des Ehe- oder Lebenspartners/Lebensgefährten, die Pflege und Unterstützung kranker und/oder alter Menschen und medizinische Notfälle.

Auch die Maskenpflicht in der Fußgängerzone zwischen 11 und 19 Uhr gilt weiterhin.