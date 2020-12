Das rheinland-pfälzische Landesuntersuchungsamt (LUA) hat im Vergleich zum Freitag 617 neue Infektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 gemeldet (Stand: 11.20 Uhr). Das sind 62.595 Fälle seit Beginn der Pandemie; 42.401 Menschen gelten in Rheinland-Pfalz als genesen, 810 mehr als am Vortag. Die Anzahl der im Zusammenhang mit einer Infektion Verstorbenen erhöht sich um 15 auf 1056.

In der Pfalz gibt es gegenüber dem Vortag 145 neu gemeldete Infektionen. Damit erhöht sich die Anzahl aller seit Beginn der Pandemie gemeldeten Fälle auf 23.425. Die Anzahl der Todesfälle erhöht sich um zwei Tote auf 417. Die als genesen geltenden Fälle erhöhen sich um 294 auf 14.712. Die zwei neuen Todesfälle fallen auf Neustadt und Kaiserslautern.

Spitzenreiter bei den Gesamtfällen in der Pfalz bleibt die Stadt Ludwigshafen mit 4431 bestätigten Infektionen. In zwei weiteren Kommunen in der Pfalz gibt es mehr als 2000 bestätigte Fälle: Kreis Germersheim mit 2229 (+ 21) und der Rhein-Pfalz-Kreis mit 2869 Fällen. In sieben weiteren Kommunen gibt es mehr als 1000 Corona-Fälle.

Die Sieben-Tage-Inzidenz (Fälle je 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage) ist noch immer am höchsten in Speyer mit einem Wert von 476,7 – in Ludwigshafen liegt die Inzidenz bei 302,5.

Nur zwei Kommunen haben einen Inzidenz-Wert von knapp unter 100 und sind noch immer weit weg von dem angestrebten Wert von unter 50 entfernt. Die niedrigsten Werte haben Zweibrücken mit 73,1 (allerdings ohne die Zahl der US-Soldaten und ihrer Angehörigen, da keine übermittelt wurden) und Kusel mit 88,3.

Die Inzidenzwerte im Überblick:

Kreis Bad Dürkheim

131,2 Donnersbergkreis

154 Frankenthal

219,4 Kreis Germersheim

163,5 Kaiserslautern

131 Kreis Kaiserslautern

125,5 Kusel

88,3 Landau

168,5 Ludwigshafen

302,5 Neustadt

133,3 Pirmasens

166,5 Rhein-Pfalz-Kreis

271,7 Speyer

476,7 Kreis Südliche Weinstraße

125,8 Kreis Südwestpfalz

125,5 Zweibrücken