Schwere Verletzungen am Kopf hat ein 14-jähriger Radfahrer bei einem Unfall davongetragen, der sich am Freitag gegen 18.30 Uhr in Steinbach am Donnersberg ereignete. Laut Polizei stieß der junge Radler aus noch ungeklärter Ursache auf einer abschüssigen Straße frontal mit einem ihm entgegenkommenden Auto zusammen. Er musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Ob Lebensgefahr besteht, teilte die Polizei nicht mit. Der 28-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter beauftragt. Das Auto sowie das Fahrrad wurden zur Auswertung sichergestellt.