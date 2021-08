Der Flugbetrieb zur Rettung afghanischer Ortskräfte der USA läuft weiter auf Hochtouren: „Die Flüge werden voraussichtlich das ganze Wochenende über fortgesetzt“, teilte die Airbase Ramstein am Donnerstag mit.

Seit vergangenen Freitagabend seien bis Donnerstagmorgen um 7.30 Uhr insgesamt 14.500 Evakuierte in Ramstein eingetroffen. Daran seien 55 Maschinen der US Air Force beteiligt gewesen. 3500 Afghanen seien bereits in die USA weitergereist. Dazu habe es 16 Flüge, vornehmlich auf zivilen Chartermaschinen, gegeben, so das 86. Lufttransportgeschwader der US Air Force.