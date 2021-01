In Rheinland-Pfalz hat sich die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen binnen 24 Stunden um 407 erhöht. 11.952 Menschen im Land sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Sonntag aktuell mit Sars-CoV-2 infiziert (Stand: 11.20 Uhr). Seit Beginn der Pandemie Ende Februar 2020 haben sich in dem Bundesland nachweislich 93.016 Menschen mit dem Virus angesteckt. Verstorben mit oder an Covid-19 sind nach jüngsten Zahlen seither 2529 Menschen im Land. Seit Samstag stieg die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus somit um 16.

In der Pfalz gibt es am Sonntag gegenüber dem Vortag 122 neu gemeldete Infektionen. Damit erhöhte sich die Anzahl aller seit Beginn der Pandemie gemeldeten Fälle auf 34.886. Die Anzahl der mit oder an Corona verstorbenen erhöhte sich um 1 auf nun 1080. Die als genesen geltenden Fälle erhöhten sich um 394 auf 29.246. Aktuell infiziert sind laut Landesstatistik 4560 Pfälzer.

Die Corona-Zahlen für einzelne Pfälzer Kreise und kreisfreie Städte zeigt die folgende interaktive Grafik. Klicken Sie zum Abrufen der Informationen auf das entsprechende Gebiet in der Karte.

Sieben-Tage-Inzidenz

Landesweit infizierten sich in den vergangenen sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner 81,9 Menschen in Rheinland-Pfalz mit dem Coronavirus. Die höchste sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz im Bundesland weist den Angaben zufolge derzeit die Stadt Frankenthal mit 141,5 auf. Am niedrigsten ist dieser Wert in der pfälzischen Stadt Zweibrücken mit 26,3.

Die Entwicklung des Inzidenzwerts in Rheinland-Pfalz und in den einzelnen Pfälzer Kreisen zeigt folgende Grafik. Im aufklappbaren Menü können Sie verschiedene Städte und Kreise auswählen:

Die Inzidenzwerte der Pfälzer Kreise und Städte am Donnerstag im Vergleich (interaktive Grafik):

Entwicklung der Impfzahlen in Rheinland-Pfalz

Quellen und Hinweise