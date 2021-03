Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Sonntag 223 neue Corona-Infektionen gemeldet. Aktuell sind 5679 Menschen im Land mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte (Stand: 11.10 Uhr). Die Zahl der Patienten, die mit oder an dem Virus starben, stieg um eine Person auf 3162.

Für die Pfalz wurden in Summe 105 neue Infektionen gemeldet. Die Anzahl der seit Beginn der Pandemie registrierten Fälle liegt damit für die Pfalz bei 38.471, aktuell infiziert sind laut Landesstatistik 1882 Pfälzer. Seit Freitag wurden keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, lag am Samstag in Rheinland-Pfalz bei 46 und damit über dem Wert des Vortags (43,7). Der Kreis Germersheim verzeichnet mit einem Wert von 130,7 landesweit noch immer die höchste Inzidenz.