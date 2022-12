Am Wochenende war es bitterkalt. Die Wetter-Experten von Klima-Palatina in Maikammer (Südliche Weinstraße) wissen, wo in der Pfalz die tiefste Temperatur gemessen wurde. Und sie verraten, wie es jetzt mit dem Wetter weitergeht.

Ein Wert von -14,8 Grad am Sonntagmorgen kurz nach 8 Uhr am US-Flughafen in Ramstein: Das war die pfalzweit niedrigste Temperatur, die während der ersten Kältewelle dieses Winters gemessen wurde. Zum Vergleich: In Kaiserslautern waren es etwa zur gleichen Zeit -12,9 Grad und auf dem Kalmit-Turm -11,1 Grad.

Gefahr im Berufsverkehr

Am Montag allerdings erwartet uns ein deutlicher Umschwung: Die kalte Kontinentalluft weicht milderer Atlantikluft. Für den Berufsverkehr wird das gefährlich. Bei noch leichtem Frost und gefrierende Regen kann es stellenweise sehr glatt werden. Im Tagesverlauf steigen die Temperaturen am Rhein entlang aber schnell bis auf 5 Grad.

Für Heiligabend und die Folgetage prognostiziert Klima-Palatina pfalzweit grüne Weihnachten bei wechselnder Bewölkung, unangenehmem Westwind und Höchstwerten von 8 bis 10 Grad am Rhein. Bis Silvester soll es aber wieder kälter werden.