Am heutigen Mittwoch geht eine zehntägige Großübung der Bundeswehr im Raum Kusel, Kaiserslautern, Zweibrücken, St. Wendel, Freisen, Birkenfeld und Kirn mit rund 900 Soldaten zu Ende. Darüber informierte das in Idar-Oberstein stationierte Artillerielehrbataillon 345 auf dem Truppenübungsplatz Baumholder.Aktuell befinden sich noch 700 Soldatinnen und Soldaten in der Übung, die am 13. November begonnen hatte, hieß es. Am Dienstag bewegten sich die Truppen samt 20 Kettenfahrzeugen und 170 Radfahrzeugen noch „westlich von der Autobahn 62 – in den Bereichen Nanzdietschweiler, Schönenberg-Kübelberg, Waldmohr, Altenkirchen und Herschweiler-Petersheim“, sagte Diana Hehn, Presseoffizierin des Artellerielehrbataillons. Gemeinsam mit Streitkräften von Nato-Partnern und externer Unterstützung, etwa durch Feldjäger, wurde Hehn zufolge ab 20. November dann außerhalb des Übungsplatzes trainiert.

Ziel sei, dass die Soldaten im Zuge der aktuellen Nato-Verpflichtung (Nato Response Force) die Abläufe in öffentlichem und unbekanntem Gelände üben könnten. Das in der Klotzberg-Kaserne stationierte Artillerielehrbataillon, ebenfalls Idar-Oberstein, unterstütze die Kampftruppen. Ein Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg bestehe nicht, so die Presseoffizierin. Während der Übung könne es in der Region zu verkehrstechnischen Einschränkungen kommen. Verschmutzungen auf Straßen würden von Begleitfahrzeugen der Bundeswehr beseitigt und mögliche Schäden aufgenommen.