Die nördliche Vorderpfalz wurde am Dienstagnachmittag von einem Überschallknall erschüttert. Auslöser war letzten Endes ein ziviles Flugzeug, das über Südhessen den Funkkontakt zur Flugaufsicht verloren hatte, wie kurz darauf die Bundeswehr erklärte. Routinemäßig seien nach dem Kontaktverlust die Jäger der Alarmrotte für Süddeutschland, des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74, stationiert im oberbayerischen Neuburg an der Donau aufgestiegen, so die Pressestelle der Luftwaffe. Eines dieser Flugzeuge habe dann über Südhessen die Schallgeschwindigkeit überschritten, was einen Überschallknall auslöst. Das Zivilflugzeug, das von Budapest nach Frankreich unterwegs war, habe den Funkkontakt wieder herstellen können und sei auf seinen vorgesehenen Kurs zurückgekehrt, so die Bundeswehr weiter.