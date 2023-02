Saori Dubourg (51) verlässt zum Monatsende überraschend den Vorstand des Ludwigshafener Chemiekonzerns BASF und das Unternehmen. Ihr Nachfolger in dem sechsköpfigen Gremium wird Stephan Kothrade.

Mit Wirkung zum 1. März hat der BASF-Aufsichtsrat Kothrade in sein neues Amt berufen. Der 1967 in Landshut geborene Kothrade leitet seit 2022 den Unternehmensbereich Intermediates (unter anderem Säuren). Er ist seit 1995 bei der BASF. Kothrade hat an der Ludwig-Maximilians-Universität München in organischer Chemie promoviert.

