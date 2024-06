Viel besser kann eine Generalprobe vor den Olympischen Spielen von Paris gar nicht laufen: Malaika Mihambo hat sich zum zweiten Mal zur besten Weitspringerin Europas gekürt und der deutschen Leichtathletik-Auswahl am letzten EM-Tag in Rom noch das erste Gold beschert. Dort gewann die 30-Jährige von der LK Kurpfalz mit überragenden 7,22 Metern wie schon 2018 in Berlin den Titel. Die Olympiasiegerin und zweimalige Weltmeisterin blieb am Mittwochabend im Olympiastadion nur acht Zentimeter hinter ihrer Bestweite.