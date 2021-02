Während für Grundschullehrer und Erzieher schon nächste Woche die Corona-Impfungen starten, müssen die über 70-Jährigen aus der selben Prioritätsgruppe 2 noch warten. Wie Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Donnerstag in Mainz sagte, können sich die 70- bis 79-Jährigen voraussichtlich Mitte bis Ende März für einen Impftermin registrieren lassen. Darüber hinaus sollen diese Woche alle Impfungen in den Altenheimen abgeschlossen sein. Während in etlichen Heimen das Virus in der zweiten Pandemiewelle grassierte, sei das Infektionsgeschehen dort jetzt dank der Impfungen und der Tests wesentlich entspannter.