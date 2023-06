Gleich zwei Unfälle, an denen Motorradfahrer beteiligt waren, gab es am Freitag im Einzugsbereich der Polizei Edenkoben. Gegen 11.20 Uhr stürzte ein 62-jähriger Motorradfahrer aus Baden-Württemberg auf der Kalmithöhenstraße bei Maikammer. Der Mann wurde nur leicht verletzt und war noch in der Lage, die Rettungskräfte zu alarmieren. Ursache für den Unfall dürfte laut Polizei überhöhte Geschwindigkeit in der Kurve gewesen sein. Gegen 21 Uhr kam es auf der A 65 zu einem Unfall mit einem Motorradfahrer. Ein 21-jähriger Rülzheimer fuhr Richtung Ludwigshafen und kam in Höhe von Dammheim auf der Überholspur aus bisher unbekannten Gründen ohne Fremdeinwirkung ins Schlingern und stürzte. Dabei rutschte er über alle Fahrspuren und stoppte letztendlich im Grünstreifen. Der Rettungshubschrauber kam vorsorglich an die Unfallstelle, wurde dann aber nicht gebraucht. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Wegen der steigenden Anzahl von Unfällen unter Beteiligung von Zweirädern weist die Polizei Edenkoben auf die Motorrad-Kampagne „Sicher ankommen“ hin. Auf der Homepage der Polizei Rheinland-Pfalz gibt es Tipps, um sicher ans Ziel zu kommen.