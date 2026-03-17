Der Name Rimmer ist in Ringerkreisen weit über die Vorderpfalz bekannt. Die beiden Schwestern Jana und Laura Rimmer vom RSV Olympia Neustadt reisen am Donnerstag nach Frankfurt/Oder, um sich mit den bundesweit besten Konkurrentinnen im Freistil-Ringen zu messen. Es ist für beide die zweite Teilnahme an einer DM. Jana, 14 Jahre, tritt in der 57-kg-Gewichtsklasse an, die 13-jährige Laura kämpft in der 47- kg-Klasse um Gold. Gegen wen es geht, das wissen die beiden Schwestern noch nicht. Die Auslosung ist erst am Wettkampftag, am Freitag.

Beinschraube und Armklammer

Beide waren im vergangenen Jahr bei ihrer ersten DM-Teilnahme in Saarbrücken jeweils Fünfte. Sie fühlen sich fit und gut vorbereitet. „Wir trainieren fünf Mal wöchentlich, manchmal, wenn Stützpunkttraining terminiert ist, auch sechs Mal“, berichtet Jana. Die Stärken der Neuntklässlerin des Neustadter Kurfürst- Ruprecht-Gymnasiums sind Beinangriffe und die Armklammer. „Auch die Beinschraube wende ich gern an“, sagt sie augenzwinkernd.

Familie im Trainerteam

Im Training besteht genügend Gelegenheit, die Techniken auszuprobieren. Nicht selten stehen sich die Schwestern auch als Trainingspartnerinnen gegenüber. Apropos Training: Die ältere Schwester Jasmin, 24 Jahre alt, gehört zum Trainerteam ebenso wie Vater Artur Rimmer. „Bei uns ist Ringen auch öfters Thema beim Abendessen oder beim Fernsehen“, merkt Jasmin Rimmer an. Die vierte Schwester, Lina (22), hat in früheren Jahren auch gerungen. „Ringen ist bei uns wirklich immer ein Thema“, sagt die Siebtklässlerin Laura. Das Ziel der beiden Neustadterinnen ist klar definiert: „Ein Platz in der Top Ten. Wenn’s die Top-Fünf wird, wären wir sehr zufrieden.“

Noch ein Kilo zu viel

Die letzten Tage standen unter dem Zeichen von leichtem Training, nachdem vergangene Woche vor allem beim Stützpunkttraining in Schifferstadt Trainer Erol Bayram „Gas“ gegeben hat. Jeden Mittwoch ist Stützpunkttraining angesagt. Die Schwestern müssen bis Freitag noch ein Kilogramm Gewicht machen. „Das ist aber kein großes Problem für uns“, merkt Laura an. Die Aufregung hält sich noch in Grenzen. „Wenn wir dann die Halle betreten, steigt auch der Puls“, weiß Jana aus Erfahrung.

Neben den beiden Neustadter Mädchen sind vom VfK Schifferstadt Lena Ernst, Anna May und Miriam Ramirez am Start.