Die Polizei Neustadt wurde am Samstagabend zu einem alkoholisierten Autofahrer gerufen, den Kollegen der Bundespolizei in der Speyerdorfer Straße in Neustadt aufgrund seiner äußerst auffälligen Fahrweise angehalten hatten. Auf dem Weg zum Einsatzort fiel den Polizisten dann ein vorausfahrendes Auto auf. Aufgrund der Fahrweise gingen sie davon aus, dass auch dieser Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss fuhr. Eine Verkehrskontrolle ergab bei dem 24-jährigen Mann aus dem Raum Bad Dürkheim eine Atemalkoholkonzentration von fast zwei Promille.

Die Kontrolle des 56-jährigen Fahrzeugführers aus dem Raum Speyer, der mit seinem Fahrzeug in der Speyerdorfer Straße aufgefallen war, hatte einen Wert von über zwei Promille. Beiden Männern wurde eine Blutprobe entnommen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Die Führerscheine sowie die Fahrzeugschlüssel mussten sie abgeben.