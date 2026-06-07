Ein Linienbus und ein Auto sind am Sonntagnachmittag in Haßloch zusammengestoßen; dabei wurden zwei Menschen verletzt. Laut Polizei hatte ein Autofahrer kurz vor 16 Uhr beim Abbiegen von der L530 auf die Holidayparkstraße (L529) die Vorfahrt des dort fahrenden Busses missachtet. Eine Frau und ihre Tochter, die mit dem Bus gefahren waren, seien leicht verletzt worden, berichtet die Polizei. Beide Fahrzeuge seien nach dem Unfall weiter fahrbereit gewesen. Die Unfallstelle musste für etwa eine halbe Stunde voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde entsprechend umgeleitet, schreibt die Polizei.