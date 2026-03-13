In Hambach wird es künftig wohl in einer Grünanlage eine Bäckerei mit öffentlichen Toiletten geben. Das klingt vernünftig – auch wenn es kritische Stimmen gibt.

Schon lange hat der Ortsbeirat Hambach seinen Wunsch hinterlegt, die im früheren Netto vorhandene Filiale der Bäckerei Ehrat zu erhalten. Über Jahre gab es Zwischenlösungen. Nun kann auf der „Grünen Insel“ eine dauerhafte Lösung realisiert werden. Was die Verwaltung präsentiert hat, klingt vernünftig. Denn die Grünanlage bleibt fast komplett erhalten, vor allem werden keine Pflanzen beseitigt. Dennoch gibt es lautstarke Kritiker, die eine solche Bebauung in Zeiten des Klimawandels hinterfragen. Am Ende steht aber eine klare politische Mehrheit. Es ist Aufgabe der Gremien, unterschiedliche Aspekte abzuwägen. Das haben sie ausführlich und sachlich getan. In diesem Fall ist die Entscheidung im Sinne des Hambacher Ortsbeirats erfolgt: Es kommt eine Bäckerei mit Außenbestuhlung sowie öffentlichen Toiletten. Das Paket klingt schlüssig. Es besteht die echte Chance, dass die Grünfläche künftig mehr genutzt wird, die Hambacher einen Treffpunkt im Grünen bekommen und Einkaufsinfrastruktur erhalten bleibt, ohne allzu gravierende Eingriffe in der Natur vornehmen zu müssen.