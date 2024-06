In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (3. auf 4. Juli) muss die Deutsche Bahn auf ihrem Schienennetz Instandhaltungsarbeiten durchführen. Dies betrifft nach Angaben der Bahn den Zugverkehr ab Neustadt in Richtung Landau/Karlsruhe. Die Einschränkungen gelten am Mittwoch ab 21 Uhr. Einige Züge der Linien RB 51 (Neustadt – Karlsruhe) und RB 53 (Neustadt – Wissembourg) fallen dann zwischen den Hauptbahnhöfen Neustadt und Landau aus und werden durch Busse ersetzt. Der letzte Bus in Richtung Landau fährt zudem über den Ausfallabschnitt hinaus bis zum Hauptbahnhof in Karlsruhe. „Beachten Sie die bis zu 39 Minuten späteren Fahrzeiten der Busse“, betont die Bahn und bittet um frühzeitige Planung. Die Wegbeschreibung zu den Ersatzhaltestellen sind im Internet unter www.bahnhof.de zu finden.