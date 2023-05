Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zehn Bushaltestellen sollen in Neustadt und den Ortsteilen noch in diesem Jahr barrierefrei ausgebaut werden. Hintergrund ist eine Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes, die die Kommunen dazu bis zum Jahr 2022 verpflichtet.

Voraussetzung dafür ist indes, dass die Haltestellen baulich dazu geeignet sind. In Hambach ist das die Haltestelle Oberhambach, in Mußbach die in der Freiherr-vom-Stein-Straße, in Gimmeldingen