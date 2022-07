Am Sonntag ist gegen 11.30 Uhr ein Wohnmobil auf der Westrandstraße nach einem Zusammenprall mit einem Pkw in Brand geraten. Der Fahrer des Pkw war aus bisher ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr geraten. Wenige Meter hinter der Abfahrt zur Gottlieb-Duttenhöfer-Straße prallte das Auto frontal auf ein Wohnmobil. Dieses geriet in Brand. Ein Trupp der Feuerwehr löschte das Fahrzeug unter schwerem Atemschutz und klemmte die Batterien beider Fahrzeuge ab. Laut Feuerwehr wurden drei Menschen verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Rettungs-, Lösch- und Reinigungsarbeiten musste die Straße voll gesperrt werden.