Der Herbst hat Einzug gehalten und sorgt dafür, dass die Vorderpfalz noch ein bisschen bunter wird, denn an den Bäumen leuchten die Blätter. Doch fallen sie zu Boden, stellt sich die Frage: Wohin mit dem Laub? Die Stadtverwaltung gibt Tipps.

So sollte das auf dem Gehweg liegende Laub – oder auch das im Garten anfallende – nicht auf die Straße gekehrt werden. Vielmehr gehört es in kleinen Mengen in die Biotonne, bei größeren Mengen sollte es im Wertstoffhof abgegeben werden. „Termine beim Wertstoffhof sind derzeit nicht notwendig, Abgabezeiten sind von Montag bis Freitag von 9 bis 11 Uhr und von 13 und 16.30 Uhr“, teilt die Stadt mit. Müssen die Straßenkehrfahrzeuge große Mengen an Blättern einsaugen, seien die Kapazitäten ruck, zuck erschöpft, und das Fahrzeug muss zum Entladen fahren.

Anwohner müssen sich kümmern

In Neustadt gibt es 7250 Laubbäume an Straßen, in Parks, auf Spielplätzen oder Friedhöfen. Wie beim Winterdienst auch, sind Anwohner verpflichtet, den Gehweg bis 1,50 Meter ab Grundstücksgrenze sauber zu halten. Das gilt auch für Laub städtischer Bäumen, das dort liegt.

Dabei müssen die Blätter nicht zwingend entsorgt werden. Die Landesakademie Rheinland-Pfalz sagt: Das Laub ist kein Abfall, sondern ein wertvoller Rohstoff. Deshalb sollte es auch da mineralisiert werden, wo es gewachsen und gefallen ist: im Garten. Für Milliarden von Boden-Mikroorganismen, Insekten und Regenwürmern ist das eine echte Kraftkur. Und am Ende kommt wertvoller Hummus heraus.

Bitte nicht verbrennen

Verbrannt werden dürfen herabgefallene Blätter übrigens nicht, da brennendes Laub stark raucht und Gestank verursacht, was auf den hohen Wassergehalt der Blätter zurückzuführen ist. Nicht zuletzt können sich Brände mit trockenem Laub rasch ausbreiten.