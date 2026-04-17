Musik zum Mitsingen, Raum für Begegnungen und ein ergänzendes Informationsangebot für Senioren sowie Menschen mit Behinderung versprechen beim Haßlocher Wochenmarktfest am Samstag, 25. April, einen abwechslungsreichen Vormittag auf dem Haßlocher Rathausplatz.

Eröffnet wird das Fest um 9 Uhr durch Bürgermeister Tobias Meyer. Den musikalischen Teil übernimmt der Volkschor Haßloch. Der Gemischte Chor und der Projektchor 3.0 laden Interessierte dazu ein, bei ihren stündlichen Konzerten, um 9, 10 und 11 Uhr einzustimmen. Unter dem Motto „Lieder zum Mitsingen“ erklingen Schlager, Evergreens und Musical-Melodien. Die Liedtexte werden vor Ort verteilt. Der Projektchor 3.0 wird beim Marktfest-Konzert erstmals öffentlich auftreten. Neben dem Musikprogramm ist der Volkschor auch mit einem Stand vertreten, an dem Getränke ausgeschenkt werden. Die Kita St. Elisabeth bietet Kaffee und Kuchen an.

Parallel dazu wird es von 9 bis 12 Uhr einen gemeinsamen Infostand für Senioren sowie Menschen mit Behinderung geben. Dazu laden der Seniorenbeirat, das Seniorenbüro, der Behindertenbeirat, der Pflegestützpunkt und die Gemeindeschwester plus ein. Unter dem Motto „Gut informiert – besser leben“ können sich Interessierte über Unterstützungsangebote informieren, Fragen stellen und mit den Ansprechpartnern vor Ort ins Gespräch kommen.