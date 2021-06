Ein Witz über die Deutsche Bahn hat zu einer Schlägerei in einer S-Bahn geführt. Passiert ist der Vorfall nach Angaben der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern bereits am 12. Juni. Kurz nach Mitternacht kam es in der S 2 von Böhl-Iggelheim nach Neustadt zum Streit zwischen einem 16-Jährigen und einem Zugbegleiter. Auslöser des Streits war laut Bundespolizeiinspektion ein Witz des 16-Jährigen über die Bahn. Aus dem Streit wurde schnell eine körperliche Auseinandersetzung. Dabei soll der Zugbegleiter den 16-Jährigen an der Hand verletzt haben. Der 16-Jährige wehrte sich und wurde in Haßloch des Zuges verwiesen. Der Jugendliche erreichte mit einem späteren Zug dann Neustadt und erstattete dort Anzeige wegen Körperverletzung. Zur Aufklärung des Sachverhalts hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen unter Telefon 0631/340730.