Die Abteilung Hochbau der Stadtverwaltung will den Neustadtern einen Blick hinter den Bauzaun ermöglichen. Zukünftig soll bei Bauprojekten der Stadt nach Möglichkeit zu Baustellenbesichtigungen eingeladen werden. Auch um zu zeigen, dass außer der Landesgartenschau noch andere Projekte auf der Agenda stehen. Start war am Samstag beim neuen Feuerwehrhaus in Lachen-Speyerdorf.

Eike Müller, Leiter der Abteilung Hochbau, muss am Samstag viel reden. Etwa 30 Besucher wollen etwas über den Neubau neben dem Kreisel am Jahnplatz