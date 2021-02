Wir wissen nicht, wie Sie, liebe Leser, sich unter Kontrolle haben, wenn es um Schokolade und andere Süßigkeiten geht. Wir haben da einen speziellen Weg gefunden.

Erst gönnt man sich nur ein Stückchen der ganzen Tafel. Dann bricht man sich ein Rippchen ab. Plötzlich ist die halbe Tafel weg. Und schließlich denkt man sich: Das letzte Stück brauche ich jetzt auch nicht mehr aufzuheben ... Die Tafel ist aufgegessen. Übrig bleiben allein die Verzweiflung über die mangelnde Selbstdisziplin und möglicherweise die Extrakilos auf den Hüften.

Eine gewisse Kollegin in der Neustadter RHEINPFALZ-Redaktion (Name der Redaktion bekannt) bedient sich eines Tricks, um nicht dieser süßen Völlerei zu verfallen: Sie deponiert die Kakaoerzeugnisse in der Schreibtisch-Schublade von Redakteur Gerd-Uwe Haas, der in einem anderen Zimmer sitzt. „Damit ich mir jedes Mal die Blöße geben muss, wenn ich naschen will“, gesteht die Redakteurin, wie sie versucht, ihren Schokoladenkonsum einzuschränken. Wären die Riegel und Tafeln in ihrem Schreibtisch untergebracht, würde sie die Naschereien den ganzen Tag über in sich hineinstopfen, gesteht sie. So macht sie sich allerdings Tag für Tag ein ums andere Mal auf den Weg. Und verschafft sich so zumindest Bewegung, was im Büroalltag ja auch nicht verkehrt ist.

Schokolade ist Gemüse

Dabei ist Schokolade gar nicht so ungesund, wie viele vielleicht denken mögen. Zum Trost für alle Genießer die Weisheit einer Naschkatze: Schokolade gewinnt man aus den Bohnen des Kakaostrauches. Bohnen sind Gemüse. Zucker wird aus Zuckerrüben hergestellt. Auch Rüben sind Gemüse. Also ist Schokolade ebenfalls ein Gemüse.