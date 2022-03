Der Skiverband Pfalz (SVP), Edenkoben, richtet die Nordischen Rheinland-Pfalz Meisterschaften aus. Alle, die die Skilanglauftechniken beherrschen, können zu den Wettbewerben auf der über 1320 Meter gelegenen Hochfläche am Herzogenhorn antreten.

Innerhalb der Landesmeisterschaften werden auch die Nordischen Oberrheinmeisterschaften für Sportler aus den Regionen Basel, Baselland, Elsass, Baden und Pfalz, gefördert von der Oberrheinkonferenz, ausgerichtet, informiert Alfons Fürst aus Forst, Vizepräsident im Skiverband Pfalz. Die Rennen um den Meistertitel werden in den Loipen des Leistungszentrums Herzogenhorn in der klassischen und freien Technik ausgetragen. Start zum ersten Wettbewerb in der freien Technik ist am Samstag, 19. März, 10 Uhr. Je nach Altersklasse laufen die Teilnehmer drei oder sechs Kilometer. Biathlon mit Lasergewehren um den Hans-Broschey-Pokal folgt am Nachmittag. Im Teamsprint legen wechselweise zwei Läuferinnen oder Läufer dreimal 500 Meter in der freien Technik zurück.

Zuschauer können die Wettbewerbe von der Terrasse des Leistungszentrums aus verfolgen. „Direkt zu ihren Füßen ist auf dem Sportplatz das Biathlonstadion mit Schießstand und Strafrunden aufgebaut“, sagt Fürst.

Einzeln starten

Am Sonntag folgen die Rennen in klassischer Technik: Ab 10 Uhr starten die Sportler in sieben Altersklassen ab U8 jeweils über einen, drei oder sechs Kilometer. Fürst: „Der Start erfolgt einzeln im Verfolgungsrennen.“ Erfahrungsgemäß gebe es hier die höchsten Teilnehmerzahlen. Titel werden in der Schüler-, Jugend-und Aktivenklasse vergeben.

Teilnehmer kommen aus Eifel, Westerwald und Pfalz. Auch Läufer vom Biathlonteam des Saarlandes, des Skiverbandes Schwarzwald, aus der Schweiz und dem Elsass sind gemeldet. Das Helferteam des Skiverbandes Pfalz, des Skiclubs Neustadt und des Leistungszentrums sind schon am Tag zuvor mit Präparation der Loipen und Aufbau des Biathlonstadions auf dem zugeschneiten Sportplatz unter dem Herzogenhorn, dem zweithöchsten Schwarzwaldberg, beschäftigt, informiert Fürst.

„Loipen werden halten“

Den Sportlern stehen Wachs-, Aufenthalts-, Umkleide- und Waschräume zur Verfügung. Rund 30 Schüler mit Betreuern werden in der nahen Hütte des Skiclubs Neustadt untergebracht. Die Wintersportverhältnisse seien bei fester durchgefrorener Altschneeunterlage ideal, betont Fürst. Auch wenn die Temperatur bei Sonnenschein deutlich über den Gefrierpunkt steige, „werden die Loipen halten“. Bewusst habe der Verband kürzere Renndistanzen gewählt, „um die Schwelle für eine Entscheidung zur Teilnahme niedrig zu setzen“. rhp

Informationen

im Internet unter www.skiverband-pfalz.de