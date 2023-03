Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Corona-Krise entzieht Künstlern derzeit die Lebensgrundlage. Einerseits fehlen Räume, um Werke auszustellen. Anderseits fehlen die Kunden, weil die Menschen zu Hause bleiben sollen. Die Willkomm-Gesellschaft und der Stadtverband für Kultur fordern deshalb bei der Stadt Unterstützung ein. Eine erste Antwort kann Kulturdezernent Ingo Röthlingshöfer geben.

In einem Brief unter dem Titel „Überleben der lokalen Kulturszene sichern“ hat sich die Willkomm-Gemeinschaft an Neustadts Oberbürgermeister Marc Weigel, an Bürgermeister