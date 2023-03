Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Springbrunnen auf dem Bahnhofsvorplatz in Neustadt sollte einst mit zwei Brunnenfiguren verschönert werden. Doch aus dem kulturellen Schaffen wurde ein Politikum.

Am 24. September 1937, einen Tag nach der feierlichen Einweihung des Springbrunnens auf dem Bahnhofsvorplatz in Neustadt, schrieb der Pfälzische Anzeiger: „Wenn nun diese schöne Anlage auch in