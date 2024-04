Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Kirrweiler Knights haben den Aufstieg in die Zweite Bundesliga verpasst und starten am Wochenende wieder in der Regionalliga Baden-Württemberg. Ihre Heimspiele tragen sie in Edenkoben aus.

Mit einem Auswärtsspiel bei den Blue Arrows Sasbach starten die Kirrweiler Knights am Sonntag, 13.30 Uhr, in die Saison 2024 der Inline-Skaterhockey-Regionalliga Baden-Württemberg. In ihrem erstem Heimspiel