In der nächsten Woche, ab Dienstag, 9. Juni, beginnt wieder der Zeitraum, in der die Biotonne wöchentlich geleert wird. Es werden sechs zusätzliche Leerungen angeboten, sodass jede Biotonne über zwölf Wochen wöchentlich geleert werden kann. Das teilt der Eigenbetrieb Stadtentsorgung mit. Alle Abfuhrtermine können laut Mitteilung dem Abfallkalender entnommen werden.

Durch diese erhöhte Leerungsfrequenz in der heißen Jahreszeit soll die Bildung von Gerüchen beziehungsweise Maden verhindert werden. Um die Madenbildung zu verhindern, sollten laut der Stadtentsorgung bei der Nutzung der Biotonne einige Dinge beachtet werden. So sollten Bioabfälle schon in der Küche in Zeitungspapier eingepackt und so in die Tonne gegeben werden. Das verhindere die Verschmutzung der Tonne und die Fliegen werden vom Bioabfall ferngehalten. Das Papier könne zudem die Feuchtigkeit binden. Alternativ könnten Kompostbeutel aus Papier verwendet werden. Außerdem sollte die Biotonne stets geschlossen sein und an einem schattigen Platz stehen. Auch die Zugabe von Gesteinsmehl binde die Feuchtigkeit und verhindere die Madenbildung, heißt es in der Mitteilung.