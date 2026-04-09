Wenig Einsicht hat ein 31-jähriger Mann bewiesen, der am Mittwochmittag in Haßloch erneut ohne Führerschein am Steuer eines Autos erwischt worden ist. Nach Angaben der Polizei fiel der Mann bereits vor rund vier Wochen bei einer Kontrolle auf, da er keine Fahrerlaubnis besaß und unter dem Einfluss von Cannabis stand. Auch bei der aktuellen Kontrolle gegen 12.30 Uhr bemerkten die Beamten Cannabisgeruch im Fahrzeug. Eine Blutprobe wurde entnommen, und eine weitere Strafanzeige folgte. Um weitere Straftaten zu verhindern, stellte die Polizei das Auto sicher. Die Beamten betonten, dass wiederholte Fahrten ohne Führerschein konsequent verfolgt werden.