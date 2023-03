Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Tourismus in Rheinland-Pfalz hat sich 2022 von den Folgen der Pandemie erholt. Das zeigen die gestiegenen Gäste- und Übernachtungszahlen. Auch nach St. Martin kommen wieder wesentlich mehr Touristen als in den beiden Vorjahren. Stößt die kleine Gemeinde bald an ihre Grenzen?

Die Corona-Pandemie hat in allen Tourismusregionen in Deutschland für eine deutliche Delle bei den Gäste- und Übernachtungszahlen gesorgt. Auch in Rheinland-Pfalz war die Branche