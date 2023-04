Fast schon still und heimlich haben in der Neustadter Innenstadt Bauarbeiten begonnen. Der Juliusplatz ist abgesperrt, damit der zweite Abschnitt von „Wasser in die Stadt“ umgesetzt werden kann. Was das Projekt für die Stadt bedeutet und welche Belastungen auf die Geschäfte und Lokale rund um den Marktplatz in den kommenden Monaten zukommen, lesen Sie hier.