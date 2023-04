Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Fast schon still und heimlich haben in der Innenstadt Bauarbeiten begonnen. Der Juliusplatz ist abgesperrt, damit der zweite Abschnitt von „Wasser in die Stadt“ umgesetzt werden kann. Warum auch Geschäftsleute die Arbeiten mit Spannung verfolgen.

In der Laustergasse fließt seit fast zwei Jahren wieder Wasser, der Juliusplatz soll bald folgen. Der Startschuss für den großen Umbau ist Anfang vergangener Woche gefallen.