Viele Senioren stehen KI noch skeptisch gegenüber. Warum die Technik für sie hilfreich sein kann und worauf man achten sollte, erklärt Digitalbotschafterin Brigitte Kern.

Frau Kern, die Künstliche Intelligenz (KI) ist heutzutage in aller Munde, selbst Papst Leo XIV. widmete dem Thema seine erste Enzyklika. Wie erklären Sie als Digitalbotschafterin, was KI eigentlich ist?

KI ist vereinfacht gesagt ein Computerprogramm, das aus sehr vielen Informationen Muster erkennt und dank spezieller Algorithmen Aufgaben übernehmen kann, für die früher menschliches Denken nötig war. Man kann sich das wie einen sehr schnellen digitalen Assistenten vorstellen: Er beantwortet Fragen, erkennt Sprache oder hilft beim Schreiben. Viele nutzen KI bereits täglich, zum Beispiel bei Film- und Musikempfehlungen auf Streaming-Plattformen, bei personalisierter Werbung im Internet oder bei der Gesichtserkennung wie auch der Navigation mit dem Smartphone. Auch Sprachassistenten wie Siri oder Alexa, automatische Übersetzungen und die Spracherkennung beim Diktieren von Nachrichten arbeiten mit KI.

Was unterscheidet eine Anfrage an die KI von einer Internetsuche mit Suchmaschinen wie Google?

Bei einer Suchmaschine bekommt man meist eine Liste mit Internetseiten angezeigt und muss selbst nach den passenden Informationen suchen. Eine KI dagegen formuliert direkt eine Antwort in natürlicher Sprache. Das wirkt oft wie ein Gespräch. Allerdings sollte man wissen: KI kann auch Fehler machen oder Informationen überzeugend darstellen, obwohl sie nicht stimmen. Deshalb ist kritisches Prüfen weiterhin wichtig.

Brigitte Kern Foto: Stefanie Brunner

Welche Vorteile kann KI speziell älteren Menschen bringen?

KI kann Senioren den Alltag an vielen Stellen erleichtern. Sprachassistenten helfen beim Bedienen von technischen Geräten, beim Verstehen von zum Beispiel ärztlichen Diagnosen und auch beim Schreiben von Dingen wie einer netten Geburtstagskarte kann KI mit Vorschlägen unterstützen. Je genauer ich einen sogenannten Prompt, einen Befehl, an die KI formuliere, desto besser wird das ausgeworfene Ergebnis.

Welche Vorbehalte äußern Senioren zum Thema KI? Sind diese Ängste berechtigt?

Viele Senioren haben Sorge, mit der schnellen Entwicklung nicht mehr mitzukommen. Manche fürchten auch Betrug, falsche Informationen oder den Verlust persönlicher Kontakte. Diese Sorgen sollte man ernst nehmen, denn es gibt tatsächlich Risiken – etwa beim Datenschutz, bei manipulierten Inhalten oder in Sachen Ressourcenverbrauch, der durch KI rasant ansteigt. Gleichzeitig muss man keine Angst vor der Technik selbst haben. Wichtig ist, informiert zu bleiben und KI bewusst zu nutzen – wie genau, erkläre ich in meinem Kurs am Freitag, 29. Mai, ab 15 Uhr im Bürgersaal Hambach.

Welche Fehler machen Einsteiger am häufigsten?