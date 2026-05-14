Segen per Video, Seelsorge in WhatsApp: Kirchen sind im digitalen Raum angekommen. Protestanten im Dekanat Germersheim sind besonders umtriebig.

„Für mich ist das Digitale erstmal ein Kommunikationsmittel, um Angebote zu den Menschen zu bringen, mitten ins Leben“, sagt Jürgen Schaaf. Er ist Gemeindepädagoge und Medienreferent im protestantischen Kirchenbezirk Germersheim. Und er ist der Mann hinter der Kamera, hinter dem Mikrofon und hinter der Technik, wenn es um die Produktion digitaler Formate geht. Ein Podcast gehört dazu, eine Videoandacht-Reihe und virtuelle Rundgänge durch Kirchenräume. Ausgespielt werden die Inhalte über Facebook, Instagram und seit Anfang des Jahres über WhatsApp. Die Kirche will sichtbar werden und die Menschen dort erreichen, wo viele einen nicht unerheblichen Teil ihres Alltags verbringen – auf dem Smartphone.

Fast wie beim „Tatort“

Regelmäßig lädt Schaaf Menschen aus der Region in das Rülzheimer Tonstudio ein. In den Gesprächen für den „Protcast“ gehe es um Gott und die Welt, erzählt er. Der Musiker und Moderator Christian Besau war hier schon am Mikro, Pfarrer aus dem Dekanat und zu Weihnachten eine Hebamme, die von der schwierigen Situation ihres Berufsstands berichtete. Mit einem Team aus Haupt- und Ehrenamtlichen entstehen außerdem zu jedem Wochenende Videos für die „Angedacht“-Reihe – kurze seelsorgerische Impulse, die an unterschiedlichen Orten im Kirchenbezirk aufgenommen werden. Schaaf vergleicht es mit einem TV-Klassiker im Ersten: „Es gibt jeden Sonntag den Tatort, aber immer andere Kommissare.“ Die Formate laufen über soziale Medien und im eigenen Youtube-Kanal „kreuzundquertv“. Der neue WhatsApp-Kanal „Zwischen Rhein und Reben“ bietet darüber hinaus Veranstaltungstipps und weitere Einblicke in den protestantischen Kirchenbezirk Germersheim.

Wenn Dekan Michael Diener (Mitte) Inhalte auf seinem Account postet, gibt es nochmal einen Schub, sagt Jürgen Schaaf. Foto: GPD/Jürgen Schaaf/oho

Musik, Medienmacher, Öffentlichkeitsarbeit – so in etwa lautete das Profil, als sich Jürgen Schaaf vor 20 Jahren auf die Stelle im Dekanat beworben hat. Passte wie Eimer auf Deckel. Er ist Bassist beim Gospelchor Lingenfeld und leitet seit 20 Jahren den überkonfessionellen Projektchor Vocativ in Weingarten. Sein neuestes Projekt: ein Ukulele-Orchester in Lustadt. Und am 16. Juni wird es einen Schlager-Gottesdienst im Innenhof des Germersheimers Klosters, des Dekanatsitzes, geben.

Kameramann und Autor

Schaafs medienpädagogisches Know-how ist nicht vom Himmel gefallen. Er hat es sich erarbeitet: als Kameramann und Autor beim SWR und beim offenen Kanal, als Jugendreferent in Germersheim und Speyer sowie als Freischaffender beim schwedischen Fernsehen. Nach einer Banklehre – „das wollte ich nicht 40 Jahre lang machen “ – hat er Sozialpädagogik studiert und ein paar Semester Medienpädagogik angehängt. Vor zwei Jahren schloss er ein Studium zur Unternehmenskommunikation mit dem Master ab.

Es geht nicht mehr ohne Social Media, meint der 59-Jährige: „Du musst die Kanäle nutzen, um die Menschen zu erreichen.“ Der digitale Auftritt des Dekanats soll Nähe schaffen, ohne Kirchentür und feste Zeiten. Ergänzend. Er könne persönliche Begegnungen, Gespräche und Gottesdienste nicht ersetzen, betont Jürgen Schaaf. Im Gottesdienst wirkten der Raum und die Personen. Das sei ein anderes Erleben und nicht Eins zu Eins übertragbar. „Der analoge Mensch ist weiterhin wichtig.“

Die Serie

Welche Chancen und Risiken birgt die digitale Revolution? Wo hilft uns der Fortschritt, wo lauern Gefahren? Was erwartet uns noch? Die RHEINPFALZ klärt mit der Serie „Digitales Leben“ auf – und bietet ihren Abonnenten zahlreiche digitale Vorteile. Bei Fragen zu unseren digitalen Produkten: digital@rheinpfalz.de oder 0631 37016690.

