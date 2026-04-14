Der Speyerer Mehmet Cetin erreicht mit seinen Videos im Pfälzer Dialekt ein Millionenpublikum. Was seine Videos ausmacht – und warum er sich für Social Media nicht verstellt.

„Früher in der Schule war ich schon der Alleinunterhalter“, erzählt Mehmet Cetin – in den Sozialen Medien bekannt als „MJ Comedy“. Der gebürtige Speyerer lädt seit etwa drei Jahren Kurzvideos auf Plattformen wie Instagram und TikTok hoch – mit großem Erfolg. Allein auf Instagram erreichen seine Videos monatlich rund acht Millionen Menschen. Doch das war noch nicht immer so. Bislang war Cetin nur unter seinem Künstlernamen bekannt. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ spricht er erstmals über seine Pfälzer Wurzeln und die Besonderheiten seiner Videos.

„Nee, das ist nicht mein Ding“, war Cetins erste Reaktion, als Freunde und seine Freundin ihn vor rund drei Jahren dazu ermutigen wollten, Comedy-Clips zu posten. Irgendwann habe er sich dann doch gesagt: Ich probiere es mal. Mit dem Versprechen an sich selbst: „Irgendwann werden die Leute meine Stimme hören – und ich werde die Welt ein bisschen besser machen.“

Viral durch Pfälzer Mundart

Zu Beginn machte Cetin seine Kurzvideos auf Hochdeutsch – doch die Resonanz war verhalten, so der 31-Jährige. „Ich war kurz davor aufzuhören.“ Dann kam ihm und einem Freund die Idee, ein Video im Pfälzer Dialekt zu drehen. „Und das ging durch die Decke“, erinnert sich Cetin. Von da an habe er beschlossen: „Mach das, was du bist – ich bin ein Speyerer Bu, ich bin Pfälzer – egal, wer was sagt.“

Die Inspiration für seine Videos in Pfälzer Mundart stammt von einem seiner Jugendtrainer beim FV Speyer. „Ein Urpfälzer“, erzählt der gelernte Logistiker und lacht. Schon damals habe Cetin dessen markanten Dialekt nachgeahmt, aber nur unter Freunden. „Ich hab mir aber nie gedacht, dass ich 20 Jahre später damit Comedy mache.“

„Die Leute merken, wenn du dich verstellst“

Die Ideen für seine Kurzvideos stammen aus ganz alltäglichen Situationen, sagt Cetin. Meist entstünden die Videos spontan. „Ich erfinde nichts, das sind Dinge, die ich sehe und erlebe.“ Sein Ziel sei es, dass die Zuschauer ihren eigenen Alltag in den Videos wiedererkennen. Die Clips sollen den Menschen „den Tag versüßen“, sagt Cetin. „Lachen verbindet und kennt weder Religion noch Herkunft.“

Was seine Videos zudem ausmacht, sei die Authentizität. Er sei privat meist genauso wie in seinen Clips: „Das kann man nicht spielen – die Leute merken, wenn du dich verstellst.“ Bei manchen Zuschauer komme er dadurch nicht gut an – doch das gehöre für ihn dazu. „Lieber sollen die Leute meine Videos nicht schauen, als dass ich mich für sie verbiege“, betont er.

Bei den Drehs bekommt Cetin oft Unterstützung von seiner Freundin und Freunden – etwa hinter der Kamera. Ohne diese Hilfe wäre vieles nicht möglich, sagt er. „Meine Videos wirken einfach, sind aber oft mühselig: Outfit, Umgebung, Details. Das ist zeitintensiv.“

„Lern mal Deutsch“

Zu Beginn sorgten die Videos des Speyerers für ungläubiges Staunen – auch aus seinem persönlichen Umfeld. Doch das habe ihn nur noch mehr motiviert, sagt Cetin. In den Kommentaren unter seinen Videos gibt es ab und an auch Kritik. So schrieb jemand: „Lern mal Deutsch“, unter einen seiner Beiträge im Pfälzer Dialekt. Solche Bemerkungen ignoriere Cetin: „Wenn du dir das zu persönlich nimmst, gehst du kaputt“, sagt er.

Trotz vereinzelter negativer Kommentare, sei die Resonanz aber zu 99 Prozent positiv, so Cetin. Und: „Du weißt, dass du guten Content machst, wenn du auch mal negative Kommentare bekommst“, fügt er hinzu.

Von der Pfalz bis ins türkische Minidorf

Zu seinen bekanntesten Clips gehören Videos, in denen Cetin Pfälzer Städte vorstellt. Ob etwa in Pirmasens, Kirchheimbolanden, Grünstadt, Kaiserslautern und Ludwigshafen – der Speyerer war bereits vor Ort. Sein Markenzeichen: ein schwarzer Trainingsanzug der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Wie seine Videos, war das ebenfalls eine spontane Idee. „Mein Bruder hat mir den Anzug gegeben, weil er ihm zu groß war. Ich hab ihn angezogen, damit das erste Pfälzer Video gedreht – dann das zweite – irgendwann war’s mein Markenzeichen.“

Mittlerweile reist Cetin für seine Videos durch ganz Deutschland. Auch seine Reichweite in den sozialen Medien ist inzwischen weit über die Pfalz hinausgewachsen. Realisiert habe er das erst, als er in Städten wie Hamburg, Essen oder Frankfurt auf der Straße erkannt wurde. „Das sind Städte, in denen ich vorher noch nie gedreht habe und trotzdem kennen mich die Leute dort – das ist krass.“

Seine erfolgreichsten Videos drehte er jedoch weder in Speyer noch in einer anderen deutschen Stadt, sondern im türkischen Heimatdorf seiner Großmutter. In den Clips zeigt Cetin, wie sein Leben hätte laufen können, wenn seine Eltern nicht ausgewandert wären – natürlich auf seine eigene humorvolle Art. „Als Kind habe ich das Dorf gehasst – Kühe, Staub und alte Menschen“. Heute sei er dankbar für die Zeit. „Die Videos von dort haben Millionen aufgerufen, viele haben sich damit identifiziert – gerade Leute mit Migrationshintergrund“, erzählt der 31-Jährige.

Verantwortung in den Sozialen Medien

Cetin ist sich seiner Vorbildfunktion in den Sozialen Medien bewusst. „Ich mache bewusst keinen Content, der unter die Gürtellinie geht oder jemanden beleidigt.“ Seine Kurzvideos seien für Groß und Klein. Doch vielen anderen sei nicht klar, wie groß ihr Einfluss, insbesondere auf junge Menschen, sei. Deshalb plädiert der Speyerer für Filter, altersgerechte Inhalte und strengere Kontrolle. Eltern müssten zudem mehr darauf achten, was ihre Kinder konsumieren. „Das Umfeld ist da extrem wichtig“, betont er.