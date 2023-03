Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Liberale Matthias Frey sitzt im Stadtrat Neustadt und ist Staatssekretär im FDP-geführten Justizministerium Rheinland-Pfalz. Seine Partei steht einer Verlängerung der Maskenpflicht über den 20. März hinaus kritisch gegenüber. Wir fragten ihn warum.

In drei Stufen sollen die Corona-Beschränkungen bis 20. März fallen. Einzige Ausnahme: die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen sowie in Innenräumen. Dafür müsste das