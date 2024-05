Die Eulen Ludwigshafen haben am Montag das Spiel beim Dessau-Roßlauer HV 06 mit 32:33 (13:16) verloren. Nach einer schwachen ersten Halbzeit, in denen die Eulen zumeist mit vier Toren hinten lagen, steigerte sich das Team nach der Pause erheblich, kam in die Gänge und musste doch in der Schlusssekunde noch ein Gegentor hinnehmen.