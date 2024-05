Ein Mann hat am Montag in Alzey der Betreuerin seiner Lebensgefährtin den Zutritt zur Wohnung verweigert und sie mit einem Messer bedroht.

Wie die Polizei in Mainz am Abend mitteilte, ließ der Mann auch herbeigerufene Einsatzkräfte nicht in die Wohnung. Er öffnete ihnen mit einem Messer in der Hand die Tür und verschloss diese umgehend wieder, wie es hieß. Aufgrund der unklaren Gesundheits- und Gefahrenlage für die 54-jährige Lebensgefährtin und der Bewaffnung des Mannes wurden Spezialkräfte der rheinland-pfälzischen Polizei hinzugerufen.

Mit richterlicher Anordnung und Schutzausrüstung verschafften sie sich Zutritt und nahmen den scheinbar verwirrten Mann in Gewahrsam. Er wurde bei dem Zugriff leicht verletzt und in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Seine Lebensgefährtin wurde laut Polizei unverletzt angetroffen und in die Obhut der Betreuerin übergeben.

