Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auch auf einer Baustelle fühlen sich Wölfe und Kinder wohl. Beim „Internationalen Erzählfest“ von BASF und Metropolregion Rhein-Neckar besuchen die Erzähler Schulen, Kindergärten und Sozialeinrichtungen. Am Mittwoch erzählte Susanne Tiggemann in den beiden integrativen Kindertagesstätten der Lebenshilfe in Haßloch und Lachen-Speyerdorf vom „Wolfs Geheule“.

Der Kindergarten in Lachen-Speyerdorf ist zurzeit noch im „Baustellenbetrieb“. Wenn der Anbau im kommenden Frühjahr fertig gestellt ist, kommen 22