Das „Drehbuch des Lebens“ stellt manchmal alle Fiktion in den Schatten: Die Kölnerin Bernadette Feiler entwickelte als freie Autorin für die ARD die Serie „Weingut Wader“, die letztlich in Hambach abgedreht wurde. Und dann verliebt sie sich auch noch in die Pfalz und den Weinbau und steigt selbst ins Metier ein. Das Timing dafür freilich war vielleicht nicht perfekt.

Noch sitzt Bernadette Feiler am Küchentisch und erzählt Episoden aus ihrem früheren Leben in Köln, wo sie aufwuchs und jahrzehntelang gelebt hat. Doch man spürt