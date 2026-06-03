Drei Jugendliche sollen in Neustadt Schottersteine von einer Bahnüberführung auf vorbeifahrende Autos geworfen haben. Zu Schäden kam es nach Angaben der Polizei nicht. Eine Polizeistreife wurde am Dienstag gegen 16.30 Uhr in der Spitalbachstraße von Verkehrsteilnehmern angehalten. Der Grund: Personen auf der Bahnüberführung warfen Steine auf Autos. Die drei Verdächtigen im Alter von zwölf bis 14 Jahren trafen die Beamten der Polizei in der Nähe an. Nach Polizeiangaben hatten sie einige Schottersteine aus dem Gleisbett auf Autos geworfen, die unter der Brücke hindurchfuhren. Weil die Fahrer gut reagierten, blieb es laut Polizei bei dem Vorfall ohne Schäden. Die Jugendlichen wurden ihren Erziehungsberechtigten überstellt, über die Gefahren ihres Verhaltens belehrt und gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet.