Politik muss manchmal sehr früh Themen auf den Weg bringen. So ging es nun dem Werkausschuss für den Eigenbetrieb Stadtentsorgung. Denn der traf in seiner Juni-Sitzung einen Grundsatzbeschluss für die Sammlung der Weihnachtsbäume. Bürgermeister Stefan Ulrich (CDU) sagte auf Anfrage, dass sich der Ausschuss mehrheitlich für eine Änderung des bisherigen Systems ausgesprochen habe. Dabei wurden zu Jahresbeginn rund 50 Sammelstellen eingerichtet. Dort konnten die Bürger ihre Weihnachtsbäume für die Abholung ablegen. Allerdings sei das Einrichten der Sammelstellen mit einem hohen Aufwand verbunden. Daher stellt die Stadt nun auf ein Holsystem um. Das heißt: Die Bürger deponieren die Weihnachtsbäume künftig mit ihren Mülltonnen am Straßenrand, wo sie dann abgeholt werden. Vorteil für die Bürger: Sie müssen keine Sammelstellen mehr suchen. Außerdem könne man die Kosten reduzieren, so Ulrich. Die Einzelheiten sollen nun ausgearbeitet werden – speziell mit Blick auf die Weindörfer, in denen durch ehrenamtliche Gruppen Weihnachtsbäume eingesammelt werden.